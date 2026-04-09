Men’s and Women’s Titleholders Across All Divisions. WBC, WBA, IBF, WBO.

Updated April 9, 2026. Secondary and interim titleholders noted in parentheses.

Division WBC WBA IBF WBO Heavyweight

Unlimited Oleksandr Usyk

(Interim: Agit Kabayel) Oleksandr Usyk (Super)

(Regular: Murat Gassiev) Oleksandr Usyk Fabio Wardley Cruiserweight

200 lbs Norair Mikaeljan Gilberto Ramirez Vacant Gilberto Ramirez Light Heavyweight

175 lbs David Benavidez Dmitry Bivol (Super)

(Regular: David Benavidez) Dmitry Bivol Dmitry Bivol

(Interim: Callum Smith) Super Middleweight

168 lbs Christian Mbilli Jose Armando Resendiz Vacant Vacant Middleweight

160 lbs Carlos Adames Erislandy Lara Janibek Alimkhanuly Janibek Alimkhanuly Junior Middleweight

154 lbs Sebastian Fundora

(Interim: Vergil Ortiz Jr.) Xander Zayas

(Interim: Jaron Ennis) Josh Kelly Xander Zayas Welterweight

147 lbs Ryan Garcia Rolando Romero Lewis Crocker Devin Haney Junior Welterweight

140 lbs Dalton Smith

(Interim: Isaac Cruz) Gary Antuanne Russell Richardson Hitchins Shakur Stevenson Lightweight

135 lbs Vacant

(Interim: Jadier Herrera) Vacant

(In Recess: Gervonta Davis) Raymond Muratalla Abdullah Mason Junior Lightweight

130 lbs O’Shaquie Foster James Dickens

(Interim: Elnur Samedov) Emanuel Navarrete Emanuel Navarrete Featherweight

126 lbs Bruce Carrington

(In Recess: Rey Vargas) Brandon Figueroa Angelo Leo Rafael Espinoza Junior Featherweight

122 lbs Naoya Inoue ★ UNDISPUTED Naoya Inoue Naoya Inoue Naoya Inoue Bantamweight

118 lbs Vacant Seiya Tsutsumi Jose Salas Reyes Christian Medina Junior Bantamweight

115 lbs Jesse Rodriguez Jesse Rodriguez

(Interim: David Jimenez) Willibaldo Garcia Perez Jesse Rodriguez Flyweight

112 lbs Ricardo Sandoval

(Interim: Galal Yafai) Ricardo Sandoval Masamichi Yabuki Anthony Olascuaga Junior Flyweight

108 lbs Knockout CP Freshmart Rene Santiago Thanongsak Simsri Rene Santiago Strawweight

105 lbs Melvin Jerusalem Oscar Collazo Pedro Taduran Oscar Collazo

Women’s Boxing World Champions

Division WBC WBA IBF WBO Heavyweight

Over 175 lbs Claressa Shields ★ UNDISPUTED Claressa Shields Claressa Shields Claressa Shields Light Heavyweight

175 lbs Vacant Danielle Perkins Sarah Scheurich Vacant Super Middleweight

168 lbs Franchon Crews Dezurn Franchon Crews Dezurn Shadasia Green Shadasia Green Middleweight

160 lbs Vacant Vacant Desley Robinson Desley Robinson Junior Middleweight

154 lbs Mikaela Mayer Mikaela Mayer Oshae Jones Vacant Welterweight

147 lbs Lauren Price Lauren Price Lauren Price Mikaela Mayer Junior Welterweight

140 lbs Sandy Ryan Katie Taylor

(Interim: Edith Matthysse) Katie Taylor Katie Taylor Lightweight

135 lbs Caroline Dubois Stephanie Han Elif Nur Turhan Terri Harper Junior Lightweight

130 lbs Caroline Veyre Alycia Baumgardner Alycia Baumgardner Alycia Baumgardner Featherweight

126 lbs Tiara Brown Amanda Serrano

(Interim: Jennifer Miranda) Nina Meinke Amanda Serrano Junior Featherweight

122 lbs Ellie Scotney

(Interim: Skye Nicolson) Mayelli Flores Ellie Scotney Ellie Scotney Bantamweight

118 lbs Cherneka Johnson ★ UNDISPUTED Cherneka Johnson Cherneka Johnson Cherneka Johnson Junior Bantamweight

115 lbs Adelaida Ruiz

(Interim: Ginny Fuchs) Jasmine Artiga Irma Garcia Mizuki Hiruta Flyweight

112 lbs Gabriela Fundora ★ UNDISPUTED Gabriela Fundora

(Interim: Viviana Ruiz Corredor) Gabriela Fundora Gabriela Fundora Junior Flyweight

108 lbs Lourdes Juarez Evelyn Bermudez Evelyn Bermudez Evelyn Bermudez Strawweight

105 lbs Yokasta Valle

(Interim: Umi Ishikawa) Sarah Bormann Kim Clavel Sarah Bormann Atomweight

102 lbs Camila Zamorano Vacant Vacant Vacant

★ = Undisputed champion (holds all four major titles). Secondary belts (Interim, Regular, In Recess) noted in parentheses. Women’s boxing includes 18 divisions (atomweight through heavyweight). The IBF vacated its cruiserweight title on March 23, 2026 after stripping Jai Opetaia for competing in an unsanctioned Zuffa Boxing bout. Data sourced from sanctioning body records.