Men’s and Women’s Titleholders Across All Divisions. WBC, WBA, IBF, WBO.

Updated April 9, 2026. Secondary and interim titleholders noted in parentheses.

Division WBC WBA IBF WBO
Heavyweight
Unlimited		 Oleksandr Usyk
(Interim: Agit Kabayel)		 Oleksandr Usyk (Super)
(Regular: Murat Gassiev)		 Oleksandr Usyk Fabio Wardley
Cruiserweight
200 lbs		 Norair Mikaeljan Gilberto Ramirez Vacant Gilberto Ramirez
Light Heavyweight
175 lbs		 David Benavidez Dmitry Bivol (Super)
(Regular: David Benavidez)		 Dmitry Bivol Dmitry Bivol
(Interim: Callum Smith)
Super Middleweight
168 lbs		 Christian Mbilli Jose Armando Resendiz Vacant Vacant
Middleweight
160 lbs		 Carlos Adames Erislandy Lara Janibek Alimkhanuly Janibek Alimkhanuly
Junior Middleweight
154 lbs		 Sebastian Fundora
(Interim: Vergil Ortiz Jr.)		 Xander Zayas
(Interim: Jaron Ennis)		 Josh Kelly Xander Zayas
Welterweight
147 lbs		 Ryan Garcia Rolando Romero Lewis Crocker Devin Haney
Junior Welterweight
140 lbs		 Dalton Smith
(Interim: Isaac Cruz)		 Gary Antuanne Russell Richardson Hitchins Shakur Stevenson
Lightweight
135 lbs		 Vacant
(Interim: Jadier Herrera)		 Vacant
(In Recess: Gervonta Davis)		 Raymond Muratalla Abdullah Mason
Junior Lightweight
130 lbs		 O’Shaquie Foster James Dickens
(Interim: Elnur Samedov)		 Emanuel Navarrete Emanuel Navarrete
Featherweight
126 lbs		 Bruce Carrington
(In Recess: Rey Vargas)		 Brandon Figueroa Angelo Leo Rafael Espinoza
Junior Featherweight
122 lbs		 Naoya Inoue ★ UNDISPUTED Naoya Inoue Naoya Inoue Naoya Inoue
Bantamweight
118 lbs		 Vacant Seiya Tsutsumi Jose Salas Reyes Christian Medina
Junior Bantamweight
115 lbs		 Jesse Rodriguez Jesse Rodriguez
(Interim: David Jimenez)		 Willibaldo Garcia Perez Jesse Rodriguez
Flyweight
112 lbs		 Ricardo Sandoval
(Interim: Galal Yafai)		 Ricardo Sandoval Masamichi Yabuki Anthony Olascuaga
Junior Flyweight
108 lbs		 Knockout CP Freshmart Rene Santiago Thanongsak Simsri Rene Santiago
Strawweight
105 lbs		 Melvin Jerusalem Oscar Collazo Pedro Taduran Oscar Collazo

Women’s Boxing World Champions

Division WBC WBA IBF WBO
Heavyweight
Over 175 lbs		 Claressa Shields ★ UNDISPUTED Claressa Shields Claressa Shields Claressa Shields
Light Heavyweight
175 lbs		 Vacant Danielle Perkins Sarah Scheurich Vacant
Super Middleweight
168 lbs		 Franchon Crews Dezurn Franchon Crews Dezurn Shadasia Green Shadasia Green
Middleweight
160 lbs		 Vacant Vacant Desley Robinson Desley Robinson
Junior Middleweight
154 lbs		 Mikaela Mayer Mikaela Mayer Oshae Jones Vacant
Welterweight
147 lbs		 Lauren Price Lauren Price Lauren Price Mikaela Mayer
Junior Welterweight
140 lbs		 Sandy Ryan Katie Taylor
(Interim: Edith Matthysse)		 Katie Taylor Katie Taylor
Lightweight
135 lbs		 Caroline Dubois Stephanie Han Elif Nur Turhan Terri Harper
Junior Lightweight
130 lbs		 Caroline Veyre Alycia Baumgardner Alycia Baumgardner Alycia Baumgardner
Featherweight
126 lbs		 Tiara Brown Amanda Serrano
(Interim: Jennifer Miranda)		 Nina Meinke Amanda Serrano
Junior Featherweight
122 lbs		 Ellie Scotney
(Interim: Skye Nicolson)		 Mayelli Flores Ellie Scotney Ellie Scotney
Bantamweight
118 lbs		 Cherneka Johnson ★ UNDISPUTED Cherneka Johnson Cherneka Johnson Cherneka Johnson
Junior Bantamweight
115 lbs		 Adelaida Ruiz
(Interim: Ginny Fuchs)		 Jasmine Artiga Irma Garcia Mizuki Hiruta
Flyweight
112 lbs		 Gabriela Fundora ★ UNDISPUTED Gabriela Fundora
(Interim: Viviana Ruiz Corredor)		 Gabriela Fundora Gabriela Fundora
Junior Flyweight
108 lbs		 Lourdes Juarez Evelyn Bermudez Evelyn Bermudez Evelyn Bermudez
Strawweight
105 lbs		 Yokasta Valle
(Interim: Umi Ishikawa)		 Sarah Bormann Kim Clavel Sarah Bormann
Atomweight
102 lbs		 Camila Zamorano Vacant Vacant Vacant

★ = Undisputed champion (holds all four major titles). Secondary belts (Interim, Regular, In Recess) noted in parentheses. Women’s boxing includes 18 divisions (atomweight through heavyweight). The IBF vacated its cruiserweight title on March 23, 2026 after stripping Jai Opetaia for competing in an unsanctioned Zuffa Boxing bout. Data sourced from sanctioning body records.