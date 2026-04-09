Men’s and Women’s Titleholders Across All Divisions. WBC, WBA, IBF, WBO.
Updated April 9, 2026. Secondary and interim titleholders noted in parentheses.
|Division
|WBC
|WBA
|IBF
|WBO
|Heavyweight
Unlimited
|Oleksandr Usyk
(Interim: Agit Kabayel)
|Oleksandr Usyk (Super)
(Regular: Murat Gassiev)
|Oleksandr Usyk
|Fabio Wardley
|Cruiserweight
200 lbs
|Norair Mikaeljan
|Gilberto Ramirez
|Vacant
|Gilberto Ramirez
|Light Heavyweight
175 lbs
|David Benavidez
|Dmitry Bivol (Super)
(Regular: David Benavidez)
|Dmitry Bivol
|Dmitry Bivol
(Interim: Callum Smith)
|Super Middleweight
168 lbs
|Christian Mbilli
|Jose Armando Resendiz
|Vacant
|Vacant
|Middleweight
160 lbs
|Carlos Adames
|Erislandy Lara
|Janibek Alimkhanuly
|Janibek Alimkhanuly
|Junior Middleweight
154 lbs
|Sebastian Fundora
(Interim: Vergil Ortiz Jr.)
|Xander Zayas
(Interim: Jaron Ennis)
|Josh Kelly
|Xander Zayas
|Welterweight
147 lbs
|Ryan Garcia
|Rolando Romero
|Lewis Crocker
|Devin Haney
|Junior Welterweight
140 lbs
|Dalton Smith
(Interim: Isaac Cruz)
|Gary Antuanne Russell
|Richardson Hitchins
|Shakur Stevenson
|Lightweight
135 lbs
|Vacant
(Interim: Jadier Herrera)
|Vacant
(In Recess: Gervonta Davis)
|Raymond Muratalla
|Abdullah Mason
|Junior Lightweight
130 lbs
|O’Shaquie Foster
|James Dickens
(Interim: Elnur Samedov)
|Emanuel Navarrete
|Emanuel Navarrete
|Featherweight
126 lbs
|Bruce Carrington
(In Recess: Rey Vargas)
|Brandon Figueroa
|Angelo Leo
|Rafael Espinoza
|Junior Featherweight
122 lbs
|Naoya Inoue ★ UNDISPUTED
|Naoya Inoue
|Naoya Inoue
|Naoya Inoue
|Bantamweight
118 lbs
|Vacant
|Seiya Tsutsumi
|Jose Salas Reyes
|Christian Medina
|Junior Bantamweight
115 lbs
|Jesse Rodriguez
|Jesse Rodriguez
(Interim: David Jimenez)
|Willibaldo Garcia Perez
|Jesse Rodriguez
|Flyweight
112 lbs
|Ricardo Sandoval
(Interim: Galal Yafai)
|Ricardo Sandoval
|Masamichi Yabuki
|Anthony Olascuaga
|Junior Flyweight
108 lbs
|Knockout CP Freshmart
|Rene Santiago
|Thanongsak Simsri
|Rene Santiago
|Strawweight
105 lbs
|Melvin Jerusalem
|Oscar Collazo
|Pedro Taduran
|Oscar Collazo
Women’s Boxing World Champions
|Division
|WBC
|WBA
|IBF
|WBO
|Heavyweight
Over 175 lbs
|Claressa Shields ★ UNDISPUTED
|Claressa Shields
|Claressa Shields
|Claressa Shields
|Light Heavyweight
175 lbs
|Vacant
|Danielle Perkins
|Sarah Scheurich
|Vacant
|Super Middleweight
168 lbs
|Franchon Crews Dezurn
|Franchon Crews Dezurn
|Shadasia Green
|Shadasia Green
|Middleweight
160 lbs
|Vacant
|Vacant
|Desley Robinson
|Desley Robinson
|Junior Middleweight
154 lbs
|Mikaela Mayer
|Mikaela Mayer
|Oshae Jones
|Vacant
|Welterweight
147 lbs
|Lauren Price
|Lauren Price
|Lauren Price
|Mikaela Mayer
|Junior Welterweight
140 lbs
|Sandy Ryan
|Katie Taylor
(Interim: Edith Matthysse)
|Katie Taylor
|Katie Taylor
|Lightweight
135 lbs
|Caroline Dubois
|Stephanie Han
|Elif Nur Turhan
|Terri Harper
|Junior Lightweight
130 lbs
|Caroline Veyre
|Alycia Baumgardner
|Alycia Baumgardner
|Alycia Baumgardner
|Featherweight
126 lbs
|Tiara Brown
|Amanda Serrano
(Interim: Jennifer Miranda)
|Nina Meinke
|Amanda Serrano
|Junior Featherweight
122 lbs
|Ellie Scotney
(Interim: Skye Nicolson)
|Mayelli Flores
|Ellie Scotney
|Ellie Scotney
|Bantamweight
118 lbs
|Cherneka Johnson ★ UNDISPUTED
|Cherneka Johnson
|Cherneka Johnson
|Cherneka Johnson
|Junior Bantamweight
115 lbs
|Adelaida Ruiz
(Interim: Ginny Fuchs)
|Jasmine Artiga
|Irma Garcia
|Mizuki Hiruta
|Flyweight
112 lbs
|Gabriela Fundora ★ UNDISPUTED
|Gabriela Fundora
(Interim: Viviana Ruiz Corredor)
|Gabriela Fundora
|Gabriela Fundora
|Junior Flyweight
108 lbs
|Lourdes Juarez
|Evelyn Bermudez
|Evelyn Bermudez
|Evelyn Bermudez
|Strawweight
105 lbs
|Yokasta Valle
(Interim: Umi Ishikawa)
|Sarah Bormann
|Kim Clavel
|Sarah Bormann
|Atomweight
102 lbs
|Camila Zamorano
|Vacant
|Vacant
|Vacant
★ = Undisputed champion (holds all four major titles). Secondary belts (Interim, Regular, In Recess) noted in parentheses. Women’s boxing includes 18 divisions (atomweight through heavyweight). The IBF vacated its cruiserweight title on March 23, 2026 after stripping Jai Opetaia for competing in an unsanctioned Zuffa Boxing bout. Data sourced from sanctioning body records.